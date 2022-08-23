У Дніпрі повідомляють про вибухи

У Дніпрі сьогодні, 23 серпня чули кілька вибухів. Після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.

"Було чути кілька вибухів. Всі в укриття. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть ЗМІ.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про клуб диму в місті. Офіційної інформації щодо причин вибухів поки немає.

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