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У Дніпрі повідомляють про вибухи

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Дніпро, Вівторок 23 серпня 2022 11:17
У Дніпрі повідомляють про вибухи Фото: у Дніпрі повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі сьогодні, 23 серпня чули кілька вибухів. Після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дніпро Оперативний" та "Суспільне Дніпро".

"Було чути кілька вибухів. Всі в укриття. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть ЗМІ.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про клуб диму в місті. Офіційної інформації щодо причин вибухів поки немає.

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Дніпро Вибух
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