У Дніпрі повідомляють про вибухи
Фото: у Дніпрі повідомляють про вибухи (GettyImages)
У Дніпрі сьогодні, 23 серпня чули кілька вибухів. Після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дніпро Оперативний" та "Суспільне Дніпро".
"Було чути кілька вибухів. Всі в укриття. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть ЗМІ.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про клуб диму в місті. Офіційної інформації щодо причин вибухів поки немає.
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