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У Павлограді пролунав вибух. Тривоги у місті не було

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Субота 02 липня 2022 17:15
У Павлограді пролунав вибух. Тривоги у місті не було Фото: у Павлограді пролунав вибух (t.me/dniprotv)
Автор: Сергій Пишкін

У Павлограді Дніпропетровської області пролунав гучний вибух. У небі видніється великий стовп диму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДніпроТV".

Наразі немає жодного офіційного коментаря щодо ситуації. Дніпровська ОВА також поки що не прокоментувала вибух.

Повітряна тривога у місті не лунала.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у квітні внаслідок ворожого ракетного удару була знищена залізнична станція Павлоград ІІ.

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Україна Павлоград Дніпропетровська область
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