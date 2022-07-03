Росіяни знову обстріляли Краматорськ: що відомо

Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. За попередньою інформацією, ворог ударив з РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міська раду.
"Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ", - сказано в ньому.
Наразі з’ясовуються наслідки обстрілів.
Мешканців просять залишайтися в укриттях.
Нагадаємо, раніше 3 липня окупанти вдарили трьома ракетами по Краматорську. Одна з них зруйнувала гостинично-житловий комплекс, дві інші - частину дороги у житловому районі.
СБУ зазначає, що РФ навмисно б’є по цивільним об’єктам в Україні.