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У Харкові та області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Харків, Середа 17 серпня 2022 05:05
У Харкові та області пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харкові вночі 17 серпня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові та області вночі 17 серпня були чутні вибухи. У регіоні з 04:36 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Поки ніяких офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи не надходило. До закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати в безпечному місці.

Раніше ми повідомляли, що вчора вибухи прогриміли в Харкові. Окупанти обстріляли Салтівку. Зафіксовано попадання РСЗВ в землю біля житлового будинку.

Нагадаємо, 15 серпня Харків зазнав одного з наймасовіших обстрілів за останній час. Російські окупанти випустили по місту відразу сім ракет.

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