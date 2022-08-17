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Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

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Сумська область, Середа 17 серпня 2022 22:17
Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни обстріляли вісім громад Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська 15 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було зафіксовано 176 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Окупанти обстріляли території Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської громад.

На щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Внаслідок обстрілу села Студенок Есманьської громади зі ствольної артилерії були пошкоджені вікна у приміщеннях школи і будинку культури. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.

Ввечері окупанти знову обстріляли громаду з артилерії. В результаті атаки загорівся будинок.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, вчора окупанти 12 разів відкривали вогонь по Сумській області. Всього було зафіксовано близько 130 прильотів.

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