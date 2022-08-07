Окупанти продовжують бити по Донецькій області: за добу є загиблі та поранені

Російська армія вчора, 6 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Під ворожими обстрілами опинилися 16 населених пунктів, а саме міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, селища Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка та Карлівка. Всього зафіксовано 30 ударів. Ворог бив з авіації, ракетами та артилерією, зокрема "Градами" та "Ураганами". Внаслідок обстрілів пошкоджено 22 об'єкти: житлові будинки, школа, пішохідний міст, склад з насінням, коксохімічний завод. За даними фактами порушено кримінальні справи за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Фото: окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донецької області (t.me/UA_National_Police)