Окупанти знову масовано обстріляли Дніпропетровську область: є поранений
Російські окупаційні війська вночі знову обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, по Нікополю ворог випустив 40 боєприпасів, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Фото: наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Так, протягом ночі росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли чотири громади.
"Найгарячіше було в Нікополі. Три обстріли. Більше 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка", - зазначив губернатор.
В результаті обстрілу Нікополя пошкоджено 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр Соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи і лінії електропередач.
Окупанти також вдарили по Красногригорівській громаді. Там пошкоджено 3 багатоповерхівки та магазин. Жертв немає.
У Марганецькій та Зеленодольській громадах обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, цієї ночі ворожі війська в черговий раз обстріляли Харків. Внаслідок ударів постраждали чотири людини, в тому числі діти двох і сімнадцяти років.
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