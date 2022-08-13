Окупанти за добу обстрілів Донецької області зруйнували майже 100 будинків
Російські окупанти за останню добу використовували "Іскандери" та "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.
За даними силовиків, за добу російська армія завдавала ударів по Краматорську, Авдіївці, Бахмуту, Торецьку, Мар'їнці та іншим населеним пунктам Донецької області.
"Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт - 94 житлових будинки, дитячий садок, школа в селі Срібному, два заводи", - йдеться у повідомленні.
Для нанесення ракетних ударів ворог використовував "Град", "Ураган", "Смерч", а також ракети "Іскандер-9М723". Поліцейські задокументували вказані злочини та разом зі Службою безпеки України проводять розслідування цих обстрілів.
Нагадаємо, що окупанти за добу обстріляли три райони Миколаївської області. Внаслідок цього є руйнування та жертви.
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