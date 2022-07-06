У Миколаївській області через обстріли за добу поранення отримали 8 осіб

Фото: у Миколаївській області через обстріли поранення отримали 15 осіб (Getty Images)

Внаслідок обстрілів з боку окупантів за минулу добу у Миколаївській області поранення отримали 8 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської облради Анну Замазєєву в Telegram.

Вона зазначила, що вчора російська армія обстрілювала Баштанський і Миколаївський райони. Ворожі снаряди влучили на територію Очаківської, Широківської, Березнегуватської, Первомайської, Куцурубської та Нечаянської громад. В результаті атак ворога є загиблі та 8 поранених, діти не постраждали. "Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - додала Замазєєва. Наразі в лікарнях Миколаївської області знаходяться 289 пацієнтів, які отримали поранення через обстріли. Ще 102 громадян отримали допомогу амбулаторно.