Внаслідок обстрілу окупантів загорівся ліс у Сумській області, вогонь перекинувся на позиції росіян

У Сумської області внаслідок обстрілів окупантів виникла лісова пожежа. Вітер був у бік Росії, тому вогонь перекинувся на позиції загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він зазначив, що протягом дня окупанти випустили близько 50 мін та снарядів по Краснопільській громаді. Загалом було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс.

"Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - написав Живицький.

Він зазначив. що на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. Наразі на нашій території пожежі немає.