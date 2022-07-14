ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстрілювали Сумську область протягом дня: в ОВА назвали деталі

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 14 липня 2022 23:06
Росіяни обстрілювали Сумську область протягом дня: в ОВА назвали деталі Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 липня, російські окупанти вісім разів обстріляли громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Telegram.

"За цей день з 09:00 до 21:00 ворог вісім разів обстріляв вісім територіальних громад Сумської області. Всього - понад 40 пострілів з різних видів озброєння", - заявив Живицький.

Він підкреслив, що в результаті атак росіян постраждалих і руйнувань немає.

За словами голови ОВА, загарбники для обстрілів використовували кулемети, реактивну і ствольну артилерію та безпілотники.

При цьому від атак росіян постраждали такі громади: Миропільська, Юнаківська, Есманська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки, відомо про жертви і поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сумская область
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ