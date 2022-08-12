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У Херсоні окупанти провели серію нічних затримань і обшуків

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Херсонська область, П'ятниця 12 серпня 2022 07:21
У Херсоні окупанти провели серію нічних затримань і обшуків Фото: у Херсоні окупанти провели серію нічних затримань і обшуків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсонській області ніч була неспокійною. Окупанти провели серію затримань і обшуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

За його словами, затримання проводилися в "стилі 30-х"

"Для людей набагато страшніше звуків "прильотів" шум двигуна "Уралу", Лайка з російським акцентом у себе у дворі і думки, за ким приїхали в цей раз", - написав Соболевський.

Він також повідомив, що вночі звучала повітряна тривога і були чутні вибухи в районі Нової Каховки.

Зазначимо, російські військові продовжують тиснути на українців на тимчасово окупованих територіях. Як нещодавно розповіли в українській розвідці, у Херсонській області, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

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