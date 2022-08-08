"Паспортизація" та податки: в розвідці розповіли про росіян на окупованих територіях

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

Як відзначає розвідка, у Великому Барлуку Харківської області окупанти тиснуть на підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів Росії.

"У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, буде вводитися щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рублів", - додає розвідка.

Після прибуття в Балаклію батальйону окупантів, серед яких є мобілізовані в'язні, різко зросло агресивне ставлення до цивільних, жорстокість та аморальна поведінка загалом.

"Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів", - пише розвідка.

В Зеленопіллі один з російських військових здійснив ДТП у стані алкогольного сп'яніння та збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.

"На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах", - відзначає розвідка.