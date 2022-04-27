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Деморалізовані окупанти стають дезертирами та здаються в полон, - Генштаб

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Україна, Середа 27 квітня 2022 19:44
Деморалізовані окупанти стають дезертирами та здаються в полон, - Генштаб Фото: Окупанти в "ДНР" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо морального стану ворога на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними ЗСУ, війська окупантів деморалізовані. У тих, кого звозять з "ЛДНР" для поповнення втрат, вилучають особисті документи. Це унеможливить їхню ідентифікації після загибелі.

"У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях", – ідеться в повідомленні.

У Генштабі зафіксували кілька варіантів порятунку від війни. Зокрема, окупанти стають дезертирами, здаються в полон або вдаються до самокаліцтва.

Нагадаємо, що міністр оборони Резніков попередив про важкі тижні протистояння з РФ.

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