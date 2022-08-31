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Росіяни хочуть знищити одну з головних історичних пам'яток Маріуполя, - радник мера

Ілюстративне фото: росіяни хочуть знищити одну з головних історичних пам'яток Маріуполя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі мають намір знищити історичну пам'ятку міста - курган Дід. На його місці планують почати будівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Окупанти планують знищити одну з головних історичних пам'яток Маріуполя та України - курган дід по вул. Пилипа Орлика. Розлогий пагорб має сучасну висоту в 6 метрів, а його діаметр досягає 70. Курган Дід датують 5 тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старший за місто і є ровесником пірамід Єгипту", - розповів Андрющенко.

За його словами, в радянські і пострадянські часи влада його пошкодила. І тільки в 2021 році було прийнято рішення про його консервацію і збереження.

"Наш опір передав копії документа, який свідчить про забудову в місці знаходження кургану, це повністю знищить його", - додав Андрющенко.

Плани по забудові території, де знаходиться курган (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська намагаються "реконструювати" Драмтеатр у Маріуполі. Тіла загиблих заливають бетоном, а запах намагаються прибрати хлоркою.

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