Россияне хотят уничтожить одну из главных исторических памяток Мариуполя, - советник мэра

"Оккупанты планируют уничтожить один из главных исторических памятников Мариуполя и Украины - курган Дед по ул. Филиппа Орлика. Раскидистый холм имеет современную высоту в 6 метров, а его диаметр достигает 70. Курган Дед датируют 5 тысячелетием до н.э., то есть он намного старше города и является ровесником пирамид Египта", - рассказал Андрющенко.

По его словам, в советские и постсоветские времена власти его повредили. И только в 2021 году было принято решение про его консервацию и сохранение.

"Наше сопротивление передало копии документа, который свидетельствует о застройке в месте нахождения кургана, это полностью уничтожит его", - добавил Андрющенко.

Планы по застройке территории, где находится курган (t.me/andriyshTime)