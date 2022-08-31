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Россияне хотят уничтожить одну из главных исторических памяток Мариуполя, - советник мэра

Иллюстративное фото: россияне хотят уничтожить одну из главных исторических памяток Мариуполя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе намерены уничтожить историческую памятку города - курган Дед. На его месте планируют начать стройку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты планируют уничтожить один из главных исторических памятников Мариуполя и Украины - курган Дед по ул. Филиппа Орлика. Раскидистый холм имеет современную высоту в 6 метров, а его диаметр достигает 70. Курган Дед датируют 5 тысячелетием до н.э., то есть он намного старше города и является ровесником пирамид Египта", - рассказал Андрющенко.

По его словам, в советские и постсоветские времена власти его повредили. И только в 2021 году было принято решение про его консервацию и сохранение.

"Наше сопротивление передало копии документа, который свидетельствует о застройке в месте нахождения кургана, это полностью уничтожит его", - добавил Андрющенко.

Планы по застройке территории, где находится курган (t.me/andriyshTime)

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска пытаются "реконструировать" Драмтеатр в Мариуполе. Тела погибших заливают бетоном, а запах пытаются убрать хлоркой.

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