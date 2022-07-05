Росіяни готують мобілізацію в південних регіонах України

Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нціонального спротиву .

Ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку. Умовою для мобілізації є російський паспорт, видачою якого росіяни займаються на окупованих територіях.

Росіяни знову наростили темпи мобілізації в Луганській області, зокрема до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури".