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Росіяни готують мобілізацію в південних регіонах України

Фото: росіяни готують мобілізацію в південних регіонах України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нціонального спротиву.

Ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку. Умовою для мобілізації є російський паспорт, видачою якого росіяни займаються на окупованих територіях.

Росіяни знову наростили темпи мобілізації в Луганській області, зокрема до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури".

Нагадаємо, так сомо росіяни проводять мобілізацію в окупованому Криму. Українців закликали саботувати таку мобілізацію.

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