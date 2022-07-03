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Українців в Криму закликають уникати примусової мобілізації

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Україна, Неділя 03 липня 2022 22:53
Українців в Криму закликають уникати примусової мобілізації Фото: українців в Криму закликають уникати примусової мобілізації (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає громадян у Криму саботувати мобілізацію, до якої готується РФ на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в АР Крим.

"Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу. Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів! Якщо ви все ж не зможете уникнути мобілізації і вас залучатимуть до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон", - сказано в повідомленні Представництва президента України в АРК.

За інформацією відомства, днями на ресурсах окупаційної адміністрації РФ у тимчасово окупованому Криму з’явився указ так званого "глави Республіки Крим", яким створено так звану "призовну комісію з мобілізації громадян у Республіці Крим" у новому складі, затверджено положення про неї та доручено створити в муніципальних районах та міських округах відповідні комісії нижчого рівня.

Такі кроки окупаційної адміністрації свідчать, що Російська Федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, росіяни пустили воду з Дніпра у Херсонській області, до окупованого півострова Крим.

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