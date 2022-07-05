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Россияне готовят мобилизацию в южных регионах Украины

Фото: россияне готовят мобилизацию в южных регионах Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне продолжают мобилизацию на оккупированных территориях Украины и намерены расширить ее географию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Враг начал подготовку к призыву в Бердянске, где руководителям ОСМД дали распоряжение подать списки жителей домов призывного возраста. Условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях.

Россияне снова нарастили темпы мобилизации в Луганской области, в частности в армию забрали всех мужчин из луганского мясокомбината и "луганской государственной академии культуры".

Напомним, так сомо россияне проводят мобилизацию в оккупированном Крыму. Украинцев призвали саботировать такую мобилизацию.

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