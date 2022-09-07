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Росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район

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Дніпропетровська область, Середа 07 вересня 2022 08:13
Росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район Фото: росіяни двічі накривали Градом Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти двічі за ніч накривали "Градом" Нікопольський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він зазначив, що ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів і важкої артилерії. Вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Без загиблих і поранених. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Крім того, вночі рятувальники локалізували пожежу на нафтобазі в Кривому Розі, яка сталася після удару російської ракети. Боролися з полум'ям понад 16 годин.

Нагадаємо, вранці 6 вересня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.

Потім в ОВА повідомили, що після удару почалася пожежа на нафтобазі в Кривому Розі.

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Дніпропетровська область
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