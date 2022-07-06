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Росіяни весь день обстрілювали Сумську область: названо наслідки атак

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Російські військові здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області в середу, 6 липня. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня ворог кілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській та Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 ("Град" - ред.), скидали вибухівки з безпілотників", - заявив він.

За його словами, росіяни атакували Миропільську і Шалигінську громади за допомогою РСЗВ. Одна з ракет влучила в сарай.

Також він додав, що окупанти обстрілювали Новослобідську та Білопільську громади.

"В одному з сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки і посічені осколками фасад філії навчального закладу і пробита цегляна стіна приватного будинку", - розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу, 6 липня, ввечері окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області за допомогою касетних снарядів. В результаті атаки троє мирних жителів отримали поранення.

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Сумская областьВійна Росії проти України