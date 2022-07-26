Росіяни безуспішно ходили в розвідку, а ЗСУ відбили кілька штурмів: зведення з фронту
Фото: ЗСУ відбили кілька штурмів росіян на фронті (Getty Images)
Російські окупанти зазнали втрат внаслідок розвідувальних дій на фронті. У них виникла системна проблема з поповненням особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Триває 153 доба російського вторгнення. Зараз ситуація на фронті така:
- На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.
- На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.
- Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.
- На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.
- На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.
- Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.
- Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.
У противника фіксується системна проблема з поповненням особового складу - Російська Федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську.
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