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Росіяни безуспішно ходили в розвідку, а ЗСУ відбили кілька штурмів: зведення з фронту

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 19:09
Росіяни безуспішно ходили в розвідку, а ЗСУ відбили кілька штурмів: зведення з фронту Фото: ЗСУ відбили кілька штурмів росіян на фронті (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські окупанти зазнали втрат внаслідок розвідувальних дій на фронті. У них виникла системна проблема з поповненням особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Триває 153 доба російського вторгнення. Зараз ситуація на фронті така:

  • На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.
  • На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.
  • Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.
  • На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.
  • На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.
  • Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.
  • На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.
  • Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

У противника фіксується системна проблема з поповненням особового складу - Російська Федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську.

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