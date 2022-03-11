Росіянам промили мізки так, як було в нацистській Німеччині, - головний рабин України

Він підкреслив, що російська пропаганда – це страшна річ.

"Те, що вони зробили з людьми - вони їм промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто, люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, люди не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається", - заявив він.

Проте, за словами головного рабина України, війна багатьом відкрила очі.

"До речі цікавий факт я вам скажу: у мене теж були мої знайомі деякі, які були зомбовані цією пропагандою, які перебували тут в Україні, в Києві і яким нічого не можна було пояснити. Вони теж з дерев'яними очима якусь нісенітницю несли про нацистів, які тут навколо них. І ось зараз, коли почалася війна, деякі ці люди записалися в тероборону. Я навіть в шоку: а як це? Кажуть, у нас очі відкрилися, коли вони побачили своїми очима, що тут відбувається, який кошмар", - розповів він.

Моше Реувен Асман зазначив, що євреї і росіяни, які живуть тут, виступають за Україну.