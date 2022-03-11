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Россиянам промыли мозги так, как было в нацистской Германии, - главный раввин Украины

Автор: Артур Родивилов

Российская пропаганда зомбирует людей. Она промыла мозги своим гражданам так, как это было в нацистской Германии.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман.

Он подчеркнул, что российская пропаганда – это страшная вещь.

"То, что они сделали с людьми - они им промыли мозги так, как промывали в нацистской Германии перед войной. То есть, люди зомбированы, люди на черное говорят белое, люди не хотят слушать и не хотят верить в факты, в то, что происходит", - заявил он.

Однако, по словам главного раввина, война многим открыла глаза.

"Кстати интересный факт я вам скажу: у меня тоже были мои знакомые некоторые, которые были зомбированы этой пропагандой, которые находились здесь в Украине, в Киеве и которым ничего нельзя было объяснить. Они тоже с деревянными глазами какую-то чушь несли про нацистов, которые здесь вокруг них. И вот сейчас, когда началась война, некоторые эти люди записались в тероборону. Я даже в шоке: а как это? Говорят, у нас глаза открылись, когда они увидели своими глазами, что здесь происходит, какой кошмар", - рассказал он.

Моше Реувен Асман отметил, что евреи и русские, которые живут здесь, выступают за Украину.

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