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Окупанти вранці вдарили по Харківській області, є поранені

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Харків, П'ятниця 17 червня 2022 19:02
Окупанти вранці вдарили по Харківській області, є поранені Фото: обстріл Первомайського (facebook.com/police.kharkov)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 17 червня, російські війська в черговий раз обстріляли Харківську область. Ракета окупантів влучила в комунальне підприємство в Первомайському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, обстріл стався близько 10 ранку.

"Боєприпас потрапив в двоповерхову будівлю і пункт охорони перед в'їздом на територію об'єкта. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі. На момент обстрілу на підприємстві перебували працівники, в результаті вибуху отримали травми жінка і двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доставили в лікарню. Жінка перебуває в контактному стані, чоловіки перебувають в операційному відділенні, за їхнє життя борються медики.

Також в поліції зазначили, що на місці події зібрані всі необхідні речові докази скоєння росіянами військового злочину проти мирних жителів Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може бити ракетами по українських містах ще десятиліття. Оскільки вона має більше десятка ракетних бригад і є ймовірність допомоги по їх забезпеченню з деяких країн.

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