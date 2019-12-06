Росія чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту, - Лавров

Глава Міністерства закордонних справ України (МЗС) Російської Федерації (РФ) Сергій Ларвов заявив, що РФ чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту, що дозволять припинити конфлікт на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, саміт повинен сприяти повному виконанню мінських домовленостей .

"Будемо чекати додаткових домовленостей, які дозволять ліквідувати цей конфлікт, які дозволять надійно забезпечити безпеку людей на Донбасі, дозволять забезпечити їх права, які закріплені в мінських домовленостях, так званий Закон про особливий статус, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав він.

Нагадаємо, Сергій Лавров заявив, що РФ не буде змушувати країни Заходу обговорювати свою пропозицію про введення миротворців ООН на Донбас.

Як повідомляло РБК-Україна, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона чекає від нормандської зустрічі конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, у Кремлі розраховують на конкретні кроки за підсумками саміту в нормандському форматі.

Раніше Пєсков розповів, що за підсумками нормандського саміту може бути прийнятий незобов'язуючий документ.