Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності у відповідь на дії США

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому російський лідер зазначив, що не будуть розміщувати ракети поки цього не зроблять Сполучені Штати Америки.

"Росія не розміщуватиме ракет, а ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва", - заявив Путін.

Він також заявив, що Російська Федерація розчарована випробуванням в США ракети, яка раніше була заборонена ДРСМД, її розробка почалася задовго до виходу Вашингтона з цього договору.

"Я можу сказати, що ми розчаровані тим, що бачимо. Безумовно, випробування ракети середньої дальності наземного базування, що, природно, суперечить Договору про ракети середньої і меншої дальності, загострює ситуацію взагалі в сфері безпеки в світі і в Європі зокрема", - сказав він.

Нагадаємо, 2 серпня договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія 18 серпня.