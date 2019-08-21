Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом российский лидер отметил, что не будут размещать ракеты пока этого не сделают Соединенные Штаты Америки.

"Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.

Он также заявил, что Российская Федерация разочарована испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД, ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора.

"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - сказал он.

Отметим, 2 августа договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.