Росія заявляє, що Україна стягує війська на Донбас

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що війська України стягують свої сили на Донбас. За їхніми даними, там знаходяться вже 125 тисяч осіб і це половина всього складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ .

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що на Донбасі акумулюється дедалі більше сил та засобів з боку України. За його словами, такими діями керує Захід - Вашингтон, інші західні столиці та НАТО.

"Проти Донецька та Луганська застосовуються прямо заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, включно з безпілотниками", - пише прес-служба МЗС РФ.