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Россия заявляет, что Украина стягивает войска на Донбасс

Автор: Иванна Шовкун

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Донбассе аккумулируются все больше сил и средств со стороны Украины. По его словам, такими действиями руководит Запад - Вашингтон, другие западные столицы и НАТО.

"Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные Минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники", - пишет пресс-служба МИД РФ.

Напомним, на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях боевики в ноябре завозили боевую технику, вооружение, а также горючее. Для этого они использовали железнодорожный и автомобильный транспорт.

А глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в переброске войск к границе страны. Западные страны якобы провоцируют Украину на антироссийские действия.

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