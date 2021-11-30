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Окупанти таємно завозять в ОРДЛО бойову техніку і озброєння, - розвідка

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Вівторок 30 листопада 2021 14:55
Окупанти таємно завозять в ОРДЛО бойову техніку і озброєння, - розвідка Фото: Збройні сили Російської Федерації (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Ольга Белей

На тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях бойовики в листопаді завозили бойову техніку, озброєння, а також пальне. Для цього вони використовували залізничний і автомобільний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, в повідомленні відомства йдеться, що командування РФ протягом листопада продовжувало посилювати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

"Окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення", - йдеться в повідомленні.

При цьому в підрозділи противника було доставлено більше 3 тисяч тонн пального, запаси масел і технічних рідин для експлуатації техніки і озброєння в зимових умовах.

"Повернуто чергову партію бойових машин, відновлених і модернізованих на російських ремонтних підприємствах", - заявляють у розвідці.

Нагадаємо, раніше командування Збройних сил Росії направляло кадрових російських офіцерів і контрактників для виконання завдань у підрозділах бойовиків. Їх поява на Донбасі призводить до активізації розвідувально-диверсійних груп та інтенсивного мінування місцевості.

Зазначимо, 29 листопада окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську - селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.

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