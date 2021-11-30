ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія звинуватила НАТО в перекиданні військ до кордонів країни

Новость на русском →
Москва, Вівторок 30 листопада 2021 14:16
Росія звинуватила НАТО в перекиданні військ до кордонів країни Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив НАТО в перекиданні військ до кордону країни. Західні країни ніби-то провокують Україну на антиросійські дії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

"Ближче до наших кордонів перекидаються значні підрозділи і бойова техніка країн НАТО, включаючи американську і британську. В самій Україні на лінії зіткнення на Донбасі акумулюється все більше сил і засобів за підтримки зростаючого числа західних інструкторів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля українського кордону, в окупованому Криму і на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань, в яких налічується близько 115 тисяч військових.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив нарощування російських військ на кордоні з Україною і закликав Москву знизити напруженість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАТО
NEWS
Путін відповів, чи готується нове вторгнення Росії в Україну
Путін відповів, чи готується нове вторгнення Росії в Україну
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни