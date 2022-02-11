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Росія заявила, що зустріч на рівні лідерів "Нормандії" не обговорюється

Автор: Артур Родивилов

Зустріч на рівні лідерів нормандського формату не обговорюється. Сторони під час переговорів у Берліні "не ризикнули" це питання підіймати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

"У цій ситуації ніхто навіть не ризикнув підіймати це питання, тому що немає предмета для обговорення на рівні глав держав і урядів нормандського формату", - сказав Козак.

Як повідомлялося, Козак озвучив умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. За його словами, переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

Глава ОП зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.

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Нормандський формат