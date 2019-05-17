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Росія заявила про заходи у відповідь на нові санкції США

Новини » Політика    17.05.2019 - 04:58
Росія заявила про заходи у відповідь на нові санкції США
Ілюстративне фото (УНІАН)

Санкції назвали одностороннім рішенням Вашингтона

Посольство Росії в США заявило, що на нові санкції США за "законом Магнітського" будуть відповідні заходи. Про це йдеться в заяві посольства в Facebook.

Російські дипломати назвали санкції одностороннім рішенням Вашингтона, яке "суперечить принципам міжнародного права".

"За цими кроками вживатимуться відповідні заходи", - йдеться в заяві.

Вибір фігурантів нових санкцій в посольстві пов'язали з бойовими якостями загону "Терек".

"Санкції США проти спеціального підрозділу швидкого реагування "Терек" з Чеченської Республіки відображають намір або ускладнити міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом, або страх перед його здатністю діяти в Арктиці", - йдеться в заяві.

Також у посольстві підкреслили, що нові санкції "явно суперечать" позитивним підсумками переговорів Володимира Путіна і держсекретаря Майка Помпео в Сочі.

Нагадаємо, вчора міністерство фінансів США ввело санкції проти РФ, зокрема щодо спецзагону "Терек" Росгвардии (його база знаходиться в Чечні) і колишнього заступника командира батальйону "Північ" Руслана Геремеева в рамках "закону Магнітського".

Раніше повідомлялося, що Мінфін і Держдеп США завершили підготовку пакету санкцій проти РФ у зв'язку з спробою отруєння у Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.

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