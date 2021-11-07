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Сертифікація "Північного потоку-2": рішення щодо участі України буде наступного тижня

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 22:14
Сертифікація "Північного потоку-2": рішення щодо участі України буде наступного тижня Фото: Україна може взяти участь в сертифікації "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" ще триває. Наступного тижня буде ухвалено рішення щодо участі компанії "Оператор ГТС України" в цьому процесі.

Про це сказав глава компанії Сергій Макогон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Рішення (щодо участі "Оператора ГТС України" - ред.) очікується на наступному тижні", - повідомив Макогон у коментарях до своєї публікації.

Окрім оператора ГТС заявку на участь у сертифікації подав і "Нафтогаз". Наразі рішення щодо обох заявок все ще очікуються.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією та Німеччиною, який пролягає у Балтійському морі. Україна виступає проти запуску цього газопроводу, оскільки він ставить під загрозу транзитні поставки російського газу в Європу через українську територію. Зупинка транзиту, як кажуть у владі, не лише завдасть економічних збитків, але й поставить під загрозу безпеку України.

Нагадаємо, американське видання Bloomberg повідомляло, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня 2022 року.

До цього представник Держдепу США Амос Хохштайн заявляв що сертифікація "Північного потоку-2" може тривати до березня 2022 року.

Більше читайте в матеріалі РБК-Україна - "Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС".

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Північний потік-2 Сергій Макогон
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