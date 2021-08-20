Путін назвав умову збереження транзиту газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжувати транспортувати газ через Україну після 2024 року. Однак, російській владі необхідно розуміти на який термін буде продовжено транзит і в яких обсягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна .

"Я запевнив канцлера, що ми повністю виконаємо всі свої зобов'язання за транзитним контрактом. "Північний потік-2" на дві тисячі км коротше, ніж український транзит, а це набагато дешевше, ніж транзит через український канал", - заявив він.

Російський президент підкреслив, що український маршрут транзиту газу дає більше викидів CO2, ніж "Північний потік-2".

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але ми повинні знати, які обсяги. А для цього європейські споживачі повинні визначитися і укласти контракти", - додав Путін.

Він також зазначив, що залишилося укласти 15 км по морю від загальної протяжності газопроводу, щоб завершити будівництво "Північного потоку-2".