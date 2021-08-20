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Путін назвав умову збереження транзиту газу через Україну

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П'ятниця 20 серпня 2021 18:12
Путін назвав умову збереження транзиту газу через Україну Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжувати транспортувати газ через Україну після 2024 року. Однак, російській владі необхідно розуміти на який термін буде продовжено транзит і в яких обсягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Я запевнив канцлера, що ми повністю виконаємо всі свої зобов'язання за транзитним контрактом. "Північний потік-2" на дві тисячі км коротше, ніж український транзит, а це набагато дешевше, ніж транзит через український канал", - заявив він.

Російський президент підкреслив, що український маршрут транзиту газу дає більше викидів CO2, ніж "Північний потік-2".

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але ми повинні знати, які обсяги. А для цього європейські споживачі повинні визначитися і укласти контракти", - додав Путін.

Він також зазначив, що залишилося укласти 15 км по морю від загальної протяжності газопроводу, щоб завершити будівництво "Північного потоку-2".

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Володимир Путін Нафтогаз України
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