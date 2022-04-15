Нас ніхто не відмовить від допомоги Україні. У США відреагували на погрози Росії
У США відреагували на погрози з боку Росії, аби Штати припинили озброювати Україну. За словами представника Держдепартаменту США Неда Прайса, адміністрації президента Джо Байдена й надалі продовжуватиме підтримувати нашу країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Російські сказали дещо приватно, дещо публічно; ніщо не відмовить нас від стратегії, яку ми розпочали. Якщо Кремль стверджує, що США та наші партнери по всьому світу надають нашим українським партнерам допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів, саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують цю саму допомогу в області безпеки з надзвичайним ефектом для відображення російської агресії, що ж, тоді ми винні”, - заявив Прайс.
Як відзначив Прайс, Кремль не повинен дивуватися підтримці Україні, оскільки США підтримували нашу країну ще до початку повномасштабного вторгнення країни окупанта.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.