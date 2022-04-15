Нас ніхто не відмовить від допомоги Україні. У США відреагували на погрози Росії

"Російські сказали дещо приватно, дещо публічно; ніщо не відмовить нас від стратегії, яку ми розпочали. Якщо Кремль стверджує, що США та наші партнери по всьому світу надають нашим українським партнерам допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів, саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують цю саму допомогу в області безпеки з надзвичайним ефектом для відображення російської агресії, що ж, тоді ми винні”, - заявив Прайс.

Як відзначив Прайс, Кремль не повинен дивуватися підтримці Україні, оскільки США підтримували нашу країну ще до початку повномасштабного вторгнення країни окупанта.