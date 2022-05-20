Росія завтра припинить постачання газу до Фінляндії

Російська Федерація завтра, 21 травня 2022 року, припинить постачання природного газу до Фінляндії. До цього фінська сторона відмовилася переходити на нову схему оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінської компанії Gasum .

Повідомляється, що "Газпром" повідомив про припинення поставок природного газу до Фінляндії за договором з Gasum в суботу о 07:00 за місцевим часом.

Також повідомляється, що з 21 травня протягом літнього сезону Gasum буде поставляти своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. Автозаправні станції продовжать роботу в звичайному режимі.

"Дуже прикро, що поставки природного газу за нашим контрактом будуть припинені. Однак ми ретельно готувалися до цієї ситуації і за умови, що не буде перебоїв в газотранспортній мережі, в найближчі місяці ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом", - зазначив генеральний директор Gasum Міка Вільянен.