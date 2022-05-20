ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія завтра припинить постачання газу до Фінляндії

Новость на русском →
Гельсінкі, П'ятниця 20 травня 2022 14:52
Росія завтра припинить постачання газу до Фінляндії Фото: російський газ завтра перестане йти до Фінляндії (gasum.com)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація завтра, 21 травня 2022 року, припинить постачання природного газу до Фінляндії. До цього фінська сторона відмовилася переходити на нову схему оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінської компанії Gasum.

Повідомляється, що "Газпром" повідомив про припинення поставок природного газу до Фінляндії за договором з Gasum в суботу о 07:00 за місцевим часом.

Також повідомляється, що з 21 травня протягом літнього сезону Gasum буде поставляти своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. Автозаправні станції продовжать роботу в звичайному режимі.

"Дуже прикро, що поставки природного газу за нашим контрактом будуть припинені. Однак ми ретельно готувалися до цієї ситуації і за умови, що не буде перебоїв в газотранспортній мережі, в найближчі місяці ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом", - зазначив генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Зазначимо, до цього Gasum відмовилася перейти на нову схему оплати поставок на вимогу "Газпрому" і звернулася в міжнародний арбітраж.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в третій декаді травня розпочнеться чергова хвиля відключення європейських споживачів від поставок російського газу.

Детальніше про ситуацію в матеріалі "Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту і газ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Финляндия Газ
NEWS
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків