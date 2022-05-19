ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія з 20 травня почне нову хвилю відключень покупців газу в Європі

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 12:03
Росія з 20 травня почне нову хвилю відключень покупців газу в Європі Фото: "Газпром" з 20 травня продовжить відключення від газу країни ЄС
Автор: Юрій Дощатов

Росія вже з 20 травня може почати наступний етап скорочення поставок газу в країни ЄС. Відключення можуть торкнутися компанії, які відмовилися від вимоги платити в рублях.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту і газ".

Як наголошується в матеріалі, саме в третій декаді травня настає термін оплати для ряду компаній, у тому числі і найбільшого клієнта "Газпрому" в Німеччині - Uniper SE. Маріо Драгі, прем'єр Італії, яка прийняла нові умови оплати газу, заявив, що Uniper вже заплатила рублями. У самій компанії відмовилися від коментарів, повідомивши, що санкції не порушували.

У керівництві ЄС раніше заявили, що оплата рублями порушує санкції, введені щодо РФ. Але поки офіційних документів, що підтверджують, що це дійсно так, в Єврокомісії не надали.

Навпаки, за інформацією міжнародних інформагентств, 13 травня ЄК розіслала роз'яснення про те, що оплата за запропонованими РФ вимогам можлива за певних умов і нібито не порушує санкцій.

Всього, за неофіційною інформацією, вже погодилися на нові умови оплати газу рублями близько 20 компаній, у тому числі з Угорщини, Італії, Німеччини та Молдови, яка не входить в ЄС. Не виключено, що їх число збільшиться. Як мінімум через те, що країнам потрібно виконувати рішення ЄС про заповнення до жовтня не менше 80% газосховищ, а домогтися цього без закупівель в РФ буде складно.

Росія, прекрасно розуміючи ситуацію, швидше за все, продовжить шантаж, скорочуючи поставки газу, в тому числі і через Україну. Таким чином, Москві вдасться утримувати ціну газу на ринку на максимальних показниках. І навіть при скороченні поставок, але за рахунок високих цін доходи РФ від експорту газу будуть перевищувати планові на 30%, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, наприкінці квітня РФ припинила постачання газу до Польщі та Болгарії після того, як ці країни відмовилися виконувати ультиматум і оплачувати газ рублями.

У Фінляндії, яка подала заявку на вступ до НАТО, також готуються до припинення поставок газу з Росії 20-21 травня.

Нагадаємо, фінська енергетична компанія Gasum відмовилася приймати вимогу "Газпром експорту" про перехід на розрахунки в рублях. Компанія подає в арбітраж відповідно до контракту.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром
NEWS
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ