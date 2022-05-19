Росія з 20 травня почне нову хвилю відключень покупців газу в Європі

Росія вже з 20 травня може почати наступний етап скорочення поставок газу в країни ЄС. Відключення можуть торкнутися компанії, які відмовилися від вимоги платити в рублях.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту і газ ".

Як наголошується в матеріалі, саме в третій декаді травня настає термін оплати для ряду компаній, у тому числі і найбільшого клієнта "Газпрому" в Німеччині - Uniper SE. Маріо Драгі, прем'єр Італії, яка прийняла нові умови оплати газу, заявив, що Uniper вже заплатила рублями. У самій компанії відмовилися від коментарів, повідомивши, що санкції не порушували.

У керівництві ЄС раніше заявили, що оплата рублями порушує санкції, введені щодо РФ. Але поки офіційних документів, що підтверджують, що це дійсно так, в Єврокомісії не надали.

Навпаки, за інформацією міжнародних інформагентств, 13 травня ЄК розіслала роз'яснення про те, що оплата за запропонованими РФ вимогам можлива за певних умов і нібито не порушує санкцій.

Всього, за неофіційною інформацією, вже погодилися на нові умови оплати газу рублями близько 20 компаній, у тому числі з Угорщини, Італії, Німеччини та Молдови, яка не входить в ЄС. Не виключено, що їх число збільшиться. Як мінімум через те, що країнам потрібно виконувати рішення ЄС про заповнення до жовтня не менше 80% газосховищ, а домогтися цього без закупівель в РФ буде складно.

Росія, прекрасно розуміючи ситуацію, швидше за все, продовжить шантаж, скорочуючи поставки газу, в тому числі і через Україну. Таким чином, Москві вдасться утримувати ціну газу на ринку на максимальних показниках. І навіть при скороченні поставок, але за рахунок високих цін доходи РФ від експорту газу будуть перевищувати планові на 30%, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, наприкінці квітня РФ припинила постачання газу до Польщі та Болгарії після того, як ці країни відмовилися виконувати ультиматум і оплачувати газ рублями.

У Фінляндії, яка подала заявку на вступ до НАТО, також готуються до припинення поставок газу з Росії 20-21 травня.

Нагадаємо, фінська енергетична компанія Gasum відмовилася приймати вимогу "Газпром експорту" про перехід на розрахунки в рублях. Компанія подає в арбітраж відповідно до контракту.