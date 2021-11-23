Україна проти Росії в ЄСПЛ. Стала відома причина перенесення справи
Фото: ЄСПЛ розглядатиме справу України проти РФ у січні (osce/usmission.gov)
Європейський суд з прав людини планував почати слухання у "Донбаській справі" в листопаді. Однак в останній момент РФ зірвала засідання - суддя, призначений за її квотою раптово відмовився від справи, а знайти йому заміну не встигли.
Про це йдеться в матеріалі "Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах".
"Донбаська справа" - це об'єднаний позов України та Нідерландів щодо численних порушень прав людей в ОРДЛО та обставин катастрофи рейсу МН-17. Нова дата слухань - 26 січня 2022 року.
"Росія таким чином намагається заблокувати розгляд або як мінімум завести в процес більш досвідченого і небезпечного для нас суддю від РФ", - сказав РБК-Україна про дану ситуацію співрозмовник в уряді.