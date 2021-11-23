Україна проти Росії в ЄСПЛ. Стала відома причина перенесення справи

Європейський суд з прав людини планував почати слухання у "Донбаській справі" в листопаді. Однак в останній момент РФ зірвала засідання - суддя, призначений за її квотою раптово відмовився від справи, а знайти йому заміну не встигли.

Про це йдеться в матеріалі "Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах".