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Україна проти Росії в ЄСПЛ. Стала відома причина перенесення справи

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 09:19
Україна проти Росії в ЄСПЛ. Стала відома причина перенесення справи Фото: ЄСПЛ розглядатиме справу України проти РФ у січні (osce/usmission.gov)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Європейський суд з прав людини планував почати слухання у "Донбаській справі" в листопаді. Однак в останній момент РФ зірвала засідання - суддя, призначений за її квотою раптово відмовився від справи, а знайти йому заміну не встигли.

Про це йдеться в матеріалі "Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах".

"Донбаська справа" - це об'єднаний позов України та Нідерландів щодо численних порушень прав людей в ОРДЛО та обставин катастрофи рейсу МН-17. Нова дата слухань - 26 січня 2022 року.

"Росія таким чином намагається заблокувати розгляд або як мінімум завести в процес більш досвідченого і небезпечного для нас суддю від РФ", - сказав РБК-Україна про дану ситуацію співрозмовник в уряді.

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