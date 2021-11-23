"На нас дивляться як на дикунів". Колишній суддя Гаазького трибуналу про українську справу в суді

Українська справа в Гаазькому трибуналі зараз перебуває в "підвішеному стані". Оскільки попереднє вивчення завершено, а офіційне розслідування ще не розпочато.

Про це йдеться в матеріалі " Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах ".

Колишній суддя Гаазького трибуналу по Югославії, юрист Володимир Василенко назвав одну із причин затримки.

"Перше, що нам треба зробити, це ратифікувати статут МКС. Бо зараз на нас там дивляться, як на дикунів. Адже ми від них вимагаємо розглядати справи, але ратифікувати Римський статут не хочемо", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Разом з тим юрист закликав не ідеалізувати роботу Міжнародного кримінального суду і не очікувати від нього надмірно багато.

"Це складний і довгий процес. І навіть якщо будуть винесені щодо конкретних осіб вироки, то їх практично неможливо буде виконати. Але, тим не менш, це треба робити. І Міжнародний кримінальний суд може бути для цього найбільш ефективним механізмом", - упевнений Василенко.