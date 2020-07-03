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Росія змушувала українських політв'язнів голосувати за зміни до Конституції

Новини » Політика     03.07.2020 - 01:45
Росія змушувала українських політв'язнів голосувати за зміни до Конституції
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

На українців, які відмовилися голосувати, чинять психологічний тиск

Українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії та окупованому Криму, змушували голосувати за поправки до Конституції РФ. У разі відмови російські тюремники здійснювали психологічний тиск на них.

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, попри те, що Росія вважає в'язнів Кремля своїми громадянами, вони залишаються громадянами України. А примус до набуття громадянства РФ вона розцінила як "ще один вид репресивної політики Російської Федерації щодо громадян України, які опинилися в умовах окупації".

Нагадаємо, проголосувати могли громадяни, які отримали російський паспорт.

За даними Мінреінтеграції, жителів Донецької області почали організовано возити до Росії ще 24 червня.

Голосування за поправки до Конституції РФ тривало з 25 червня до вечора 1 липня. "За" висловилися майже 78% росіян.

Поправки дозволять Володимиру Путіну балотуватися на виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України Конституцияголосование
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