Россия заставляла украинских политзаключенных голосовать за изменения в Конституцию

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На украинцев, которые отказались голосовать, оказывают психологическое давление

Украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ. В случае отказа российские тюремщики осуществляли психологическое давление на них.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как "еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации".

Напомним, проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт.

По данным Минреинтеграции, жителей Донецкой области начали организованно возить в Россию еще 24 июня.

Голосование за поправки к Конституции РФ длилось с 25 июня до вечера 1 июля. "За" высказались почти 78% россиян.

Поправки позволят Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

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Автор: Артур Родивилов