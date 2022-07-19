Росія запустить "Північний потік-1", але обсяги поставок скоротяться, - Reuters

За інформацією видання, роботу газопроводу "Північний потік-1" після щорічного планового ремонту відновлять вчасно, але пропускна спроможність становитиме менше 160 мільйонів кубометрів на добу, її скоротять на 40 відсотків.

Такі обсяги поставок були встановлені ще минулого місяця, коли "Газпром" заявив про затримку повернення турбіни Siemens Energy, яку ремонтували в Канаді.

"Вони ("Газпром" - ред.) повернуться до рівнів, які були до 11 липня", - заявило Reuters одне з джерел.