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Росія запустить "Північний потік-1", але обсяги поставок скоротяться, - Reuters

Фото: Росія планує запустити "Північний потік-1" вчасно (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія відновить постачання газу трубопроводом "Північний потік-1" вже в цей четвер, 21 липня. Але обсяги експорту скоротяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, роботу газопроводу "Північний потік-1" після щорічного планового ремонту відновлять вчасно, але пропускна спроможність становитиме менше 160 мільйонів кубометрів на добу, її скоротять на 40 відсотків.

Такі обсяги поставок були встановлені ще минулого місяця, коли "Газпром" заявив про затримку повернення турбіни Siemens Energy, яку ремонтували в Канаді.

"Вони ("Газпром" - ред.) повернуться до рівнів, які були до 11 липня", - заявило Reuters одне з джерел.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський газопровід "Північний потік-1" вранці в понеділок, 11 липня, зупинився на планове обслуговування.

Також ми писали, що Європейська комісія не очікує перезапуску газопроводу "Північний потік-1" після щорічного 10-денного технічного обслуговування яке має завершитися в четвер, 21 липня.

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