Росія запросила засідання Радбезу ООН по Україні

Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей. Про це заявив заступником постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передають росЗМІ.

Полянський зазначив, що Росія запросила засідання на 18 лютого. Захід може бути призначений на другу половину дня.

"У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів по реалізації мінських угод, що відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запланувала проведення брифінгу Ради Безпеки", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Україна в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі передала уточнений список осіб, яких прагне звільнити.

Разом з тим, 12 лютого контактна група погодила один з ділянок розведення. Сторони практично узгоджувалися розвести важку техніку в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутово" біля Маріуполя Донецької області.

Також Україна в черговий раз підняла питання "націоналізованих" підприємств.