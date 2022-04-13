Великобританія внесла до списку санкцій понад 200 олігархів і компаній Росії
Великобританія 13 квітня розширила санкційний список проти Росії. Під обмеження потрапили 206 російських фізичних і юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.
Серед внесених до списку санкцій:
- співвласник нафтогазової компанії "Лукойл" Вагіт Алікперов;
- колишній глава Російських залізниць (РЖД) Володимир Якунін;
- засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;
- гендиректор "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов;
- віцепрезидент "Газпромбанку" Сергій Фурсенко;
- дружина Сергія Лаврова;
та інші.
Крім того, під обмеження потрапили:
- "Газпромбанк";
- фінансова група "відкриття";
- банк "Росія";
- Страхова компанія СОГАЗ.
До британського санкційного списку також внесено близько 178 представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Активи всіх фізичних та юридичних осіб, які внесені до списку санкцій, заморожуються. Крім того, з ними заборонено проводити операції.
Нагадаємо, минулого тижня Британія ввела новий пакет санкцій проти росіян за розв'язану Москвою війну в Україні.
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