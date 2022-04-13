ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Великобританія внесла до списку санкцій понад 200 олігархів і компаній Росії

Новость на русском →
Лондон, Середа 13 квітня 2022 14:06
Великобританія внесла до списку санкцій понад 200 олігархів і компаній Росії Фото: Британія внесла до списку санкцій понад 200 росіян і компаній (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія 13 квітня розширила санкційний список проти Росії. Під обмеження потрапили 206 російських фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Серед внесених до списку санкцій:

  • співвласник нафтогазової компанії "Лукойл" Вагіт Алікперов;
  • колишній глава Російських залізниць (РЖД) Володимир Якунін;
  • засновник АФК "Система" Володимир Євтушенков;
  • гендиректор "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов;
  • віцепрезидент "Газпромбанку" Сергій Фурсенко;
  • дружина Сергія Лаврова;

та інші.

Крім того, під обмеження потрапили:

  • "Газпромбанк";
  • фінансова група "відкриття";
  • банк "Росія";
  • Страхова компанія СОГАЗ.

До британського санкційного списку також внесено близько 178 представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Активи всіх фізичних та юридичних осіб, які внесені до списку санкцій, заморожуються. Крім того, з ними заборонено проводити операції.

Нагадаємо, минулого тижня Британія ввела новий пакет санкцій проти росіян за розв'язану Москвою війну в Україні.

Війна Росії проти України триває 49-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії