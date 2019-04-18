Росія заборонила тільки 1% експорту в Україну

Пряма заборона на постачання низки російських товарів в Україну торкнеться щонайменше 1,2% експорту на цьому напрямку. Це випливає з даних Федеральної митної служби РФ, повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, при загальному експорті Росії в Україну в 9,5 млрд доларів за підсумками 2018 року на заборонені категорії доводиться тільки 118,4 млн доларів.

Нагадаємо, Росія з 1 червня 2019 розширить санкції проти України і обмежить експорт вугілля. За словами прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, буде заборонений імпорт української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки. Він також зазначив, що вартість цього імпорту в 2018 році склав 250 млн доларів.

Пізніше в РФ опублікували повний список заборонених для ввезення з України товарів. Згідно документу, вводиться заборона на імпорт з території України паперу, картону, деяких видів трубної продукції, а також одягу (костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, брюки, комбінезони з нагрудниками і лямками, бриджі та шорти (крім купальних) жіночі або для дівчаток).

Раніше повідомлялося, що Росія заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну. За словами російського прем'єра, Москва "змушена захищати" свої інтереси і прийняти відповідні заходи.