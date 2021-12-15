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Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц

Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що будь-яке порушення територіальної цілісності України з боку Росії матиме високу ціну. Однак він не уточнив які саме наслідки очікують РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати тут єдиним фронтом з нашими європейськими партнерами і нашими трансатлантичними союзниками", - сказав він, додавши, що як і раніше хоче діалогу з Росією.

При цьому він додав, що Німеччина з великою стурбованістю стежить за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Росія і Німеччина повинні прийти до розуміння через діалог.

Він також закликав використовувати всі можливості для деескалації нинішньої ситуації на Донбасі. Шольц заявив про необхідність активувати норманський формат.

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Російська ФедераціяУкраїнаГерманияОлаф Шольц