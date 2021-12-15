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Россия заплатит высокую цену за любое нарушение территориальной целостности Украины, - Шольц

Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что любое нарушение территориальной целостности Украины со стороны России будет иметь высокую цену. Однако он не уточнил какие именно последствия ожидают РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем выступать здесь единым фронтом с нашими европейскими партнерами и нашими трансатлантическими союзниками", - сказал он, добавив, что по-прежнему хочет диалога с Россией.

При этом он добавил, что Германия с большой озабоченностью следит за ситуацией с безопасностью на российско-украинской границе.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Россия и Германия должны прийти к пониманию через диалог.

Он также призвал использовать все возможности для деэскалации нынешней ситуации на Донбассе. Шольц заявил о необходимости активировать норманский формат.

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Российская ФедерацияУкраинаГерманияОлаф Шольц