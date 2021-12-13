Новий канцлер Німеччини виступив за активізацію нормандського формату
Новий канцлер Німеччини закликав використовувати всі можливості для деескалації нинішньої обстановки на Донбасі. Олан Шольц заявив про необхідність активувати норманський формат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Політик зазначив, що Європейський союз стурбований ситуацією біля кордонів України, і дав чітко зрозуміти, що порушення не обійдеться без серйозних наслідків.
"До цього відноситься і нормандський формат, який потрібно і далі використовувати як інструмент переговорів один з одним. Шкода, що в минулі роки розвиток був не таким, як нам би хотілося. Ми будемо це питання разом обговорювати на засіданнях Європейської ради", - підкреслив Шольц.
Німеччина прихильна захисту ролі України як транзитного маршруту для газу в Європу, заявив Шольц, оскільки пересування російських військ уздовж кордону з Україною посилило тиск на "Північний потік-2".
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Німеччині сумніваються, що новому уряду вдасться реанімувати нормандський формат. Зокрема, мова йде про відновлення довіри до Росії.